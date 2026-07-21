¡Ojo si viaja al aeropuerto! El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos esta semana

Resumen: El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos entre el 21 y el 23 de julio por trabajos de mantenimiento. Conozca los horarios y las vías alternas.

La concesión vial del **Túnel de Oriente** anunció que entre el martes 21 y el jueves 23 de julio realizará cierres nocturnos en este corredor que conecta a Medellín con el aeropuerto José María Córdova y el Oriente antioqueño. La medida permitirá ejecutar trabajos de mantenimiento y garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Las restricciones se aplicarán diariamente entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada. Durante ese periodo se adelantarán intervenciones técnicas en los sistemas de ventilación, iluminación, comunicaciones, señalización y control de tráfico, además de labores de limpieza en bahías y galerías ubicadas al interior de los túneles.

Como parte de las actividades programadas, también será reemplazada una pantalla electrónica informativa instalada en la doble calzada Sajonia-Aeropuerto, en sentido Rionegro-Medellín. Debido a esta intervención, el miércoles y el jueves será necesario cerrar una de las calzadas entre el sector de las bodegas La Regional y las inmediaciones del restaurante Trivios.

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Para mantener la movilidad en ese tramo, la concesión implementará un contraflujo sobre la calzada que permanezca habilitada, con apoyo de controladores viales encargados de regular el paso de los vehículos en ambos sentidos.

Mientras se desarrollan los trabajos en el **Túnel de Oriente**, los conductores podrán utilizar como rutas alternas la Variante Las Palmas y la vía por Llano Grande, opciones recomendadas para quienes se movilicen durante la noche hacia Medellín, el aeropuerto o los municipios del Oriente antioqueño.

La concesión indicó que durante las jornadas de mantenimiento permanecerán disponibles los servicios de atención de emergencias, entre ellos grúas, ambulancias y vehículos de asistencia, con el fin de responder a cualquier eventualidad que pueda presentarse en los corredores bajo su administración.

Adicionalmente, recordó que continúan las obras de ampliación del **Túnel de Oriente**, por lo que en algunos momentos podrían presentarse cierres temporales asociados a estos trabajos. Estas restricciones serán informadas oportunamente a los usuarios mediante señalización en la vía y a través de los canales oficiales de la concesión.

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