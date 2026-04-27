¡Movilidad lenta! Choque genera caos en la vía Medellín – El Santuario

Resumen: La movilidad hacia el Oriente antioqueño presenta complicaciones este lunes por un incidente en la vía. Autoridades ya están en el punto. Conozca cómo está la situación.

Un choque en Guarne mantiene afectada la movilidad en la mañana de este lunes 27 de abril en la vía Medellín – El Santuario, uno de los corredores más transitados hacia el Oriente antioqueño. El incidente se registró en el kilómetro 24+000, a la altura del acceso a la vereda La Hondita.

De acuerdo con el reporte preliminar, el choque generó paso restringido en ambos sentidos de la calzada mientras se adelantan labores de atención de la emergencia y retiro de los vehículos involucrados. La situación ha provocado congestión y largas filas de automotores en la zona.

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En el lugar hacen presencia unidades de la Policía de Tránsito y Transporte, junto con personal de la concesión vial, quienes trabajan en la regulación del flujo vehicular y en la normalización del tránsito. Sin embargo, las autoridades no han confirmado hasta el momento si hay personas lesionadas ni las causas exactas del choque.

Las autoridades continúan monitoreando el punto para agilizar las labores y evitar mayores afectaciones en el tránsito.

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