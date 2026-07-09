Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si tiene pensado movilizarse entre Medellín y el Oriente antioqueño durante las próximas semanas, tenga en cuenta que habrá modificaciones importantes en Las Palmas. Revise cómo quedará la movilidad y cuáles son las rutas recomendadas para evitar contratiempos.

¡Pilas si va para el Oriente! Habrá cierres y cambios viales en Las Palmas por casi un mes

Los conductores que transitan por Las Palmas deberán prepararse para cambios temporales en la movilidad debido al avance de las obras que se ejecutan en el sector de Chuscalito, una intervención que modificará la circulación vehicular durante varias semanas.

La Alcaldía de Medellín informó que entre el viernes 10 de julio y el lunes 3 de agosto se implementará un manejo especial del tránsito a la altura del kilómetro 7.

Durante ese periodo permanecerá cerrada la calzada en sentido San Diego–Alto de Las Palmas, por lo que el paso de vehículos se realizará en doble sentido sobre la calzada contraria, con un carril habilitado para cada dirección.

Según la alcaldía, estos cambios permitirán avanzar en una nueva etapa de las obras que adelanta la Secretaría de Infraestructura Física en la quebrada La Presidenta y su cuenca.

Los trabajos incluyen la reposición de la estructura hidráulica existente, obras de estabilización y la recuperación de la calzada.

Lea también: Fiscalía allanó 11 centros estéticos en Bogotá por presuntas irregularidades y fallas sanitarias

La Secretaría de Movilidad indicó que dispondrá de auxiliares de tránsito de manera permanente para orientar a los conductores, facilitar el paso por el sector y reducir los impactos en la circulación.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Debido a que Las Palmas es uno de los principales corredores que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño, las autoridades advirtieron que podrían presentarse congestiones, especialmente durante las horas de mayor flujo vehicular.

Por esta razón, recomendaron programar los desplazamientos con anticipación, salir con más tiempo y utilizar vías alternas como la avenida Los Balsos y la calle 10A, conocida como ‘La Cola del Zorro.

Para quienes bajan por Las Palmas, la recomendación es utilizar el retorno número 8, ubicado en el primer mirador, para conectar con Los Balsos, o el retorno número 6 para tomar el desvío hacia La Cola del Zorro.

En el caso de quienes ascienden hacia el Oriente, también se aconseja utilizar estas rutas alternas para disminuir los tiempos de viaje mientras avanzan las obras.

Más noticias de Medellín