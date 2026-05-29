Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bogotá tendrá cierres viales y desvíos este 31 de mayo por las elecciones presidenciales. Corferias y el centro de la ciudad serán las zonas más afectadas.

¡Pilas si va a votar! Anuncian cierres y desvíos en Bogotá por elecciones presidenciales

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un amplio plan de cierres viales y desvíos en Bogotá con motivo de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo en todo el país.

La medida busca facilitar el acceso de los ciudadanos a los puntos de votación y garantizar la movilidad durante la jornada electoral.

Uno de los sectores que tendrá mayores restricciones será Corferias, considerado uno de los puestos de votación más concurridos de la capital.

Según informó la entidad, los cierres viales en esta zona se implementarán entre la carrera 33 y la carrera 44, así como entre la avenida de Las Américas y la calle 26. Allí se mantendrá controlado el ingreso de residentes, vehículos autorizados y organismos de emergencia.

Las autoridades precisaron que el acceso habitual para votantes a Corferias continuará habilitado por la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Además, recomendaron rutas alternas para quienes transiten por el sector, utilizando corredores como la avenida NQS, la carrera 50 y la avenida Esperanza.

Lea también: Abelardo De La Espriella responde a Petro por el cuadro: «Respete las tradiciones del Caribe colombiano, culturícese».

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Secretaría de Movilidad también confirmó que el domingo 31 de mayo, desde las 5:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, habrá restricciones adicionales en vías cercanas a Corferias para facilitar el escrutinio de votos.

Entre las vías afectadas estarán la calzada norte de la avenida Esperanza, la calle 25 entre carreras 37 y 40, y algunos tramos de las carreras 37 y 40.

En el centro de Bogotá también se aplicarán cierres viales alrededor de la Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor desde la tarde del sábado 30 de mayo. Algunas restricciones se extenderán hasta la mañana del domingo.

La entidad recomendó a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, consultar las rutas habilitadas y priorizar el uso del transporte público para evitar congestiones durante la jornada electoral.

Más noticias de Bogotá