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    ¡No te preocupes por el trancón y «perrea» tranquilo! Transmilenio te lleva «derechito» al concierto de Nicky Jam

    Ten en cuenta que no habrá ampliación de horario para el servicio de rutas alimentadoras

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Nicky Jam en TransMilenio! El cantante sorprendió a los pasajeros, se tomó fotos y hasta les cantó
    Foto: TransMilenio
    ¡No te preocupes por el trancón y «perrea» tranquilo! Transmilenio te lleva «derechito» al concierto de Nicky Jam

    Resumen: El mismísimo Nicky Jam lo comprobó: la forma más rápida y segura de llegar y salir de su concierto el sábado 6 de junio en el Estadio El Campín es utilizando el sistema de transporte masivo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mismísimo Nicky Jam lo comprobó: la forma más rápida y segura de llegar y salir de su concierto el sábado 6 de junio en el Estadio El Campín es utilizando el sistema de transporte masivo.

    Para que disfrutes del evento sin preocuparte por el trancón o el parqueadero, TransMilenio ha dispuesto un robusto plan de movilidad. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber:

    ¿Cómo llegar al Estadio El Campín?

    El sistema operará con su horario y rutas habituales para acercarte al evento. Tienes múltiples opciones tanto en la troncal como en los buses zonales:

    Estaciones clave de llegada: Movistar Arena y Campín – UAN (Troncal NQS Central).

    Rutas Troncales disponibles: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

    TransMiZonal (Buses azules): Contarás con 24 rutas que tienen paraderos muy cercanos al estadio, ubicados sobre las calles 63 y 53, la carrera 24 y la avenida NQS.

    nicky jam llegada

    Operación especial para el regreso a casa

    Para la evacuación del concierto, TransMilenio te facilita el retorno con servicios especiales que saldrán directamente desde las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

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    Destinos habilitados (Portales): 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

    Frecuencia de los buses: Los despachos se irán ajustando en tiempo real según la cantidad y demanda de usuarios en las estaciones.

    Importante sobre horarios: Ten en cuenta que no habrá ampliación de horario para el servicio de rutas alimentadoras. Asimismo, los buses del componente TransMiZonal operarán estrictamente en su horario habitual.

    nicky jam salida1

    Recomendación de oro

    Prepara tu tarjeta: Recuerda mantener recargada y personalizada tu tarjeta TuLlave con anticipación. Esto te evitará filas eternas a la salida y facilitará tu acceso rápido a los buses.

    «TransMilenio acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal», destacó Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de TransMilenio.

    ¡Prepárate para perrear los mejores éxitos y regresar a casa seguro!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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