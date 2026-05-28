Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El mismísimo Nicky Jam lo comprobó: la forma más rápida y segura de llegar y salir de su concierto el sábado 6 de junio en el Estadio El Campín es utilizando el sistema de transporte masivo.

¡No te preocupes por el trancón y «perrea» tranquilo! Transmilenio te lleva «derechito» al concierto de Nicky Jam

Minuto30.com .- El mismísimo Nicky Jam lo comprobó: la forma más rápida y segura de llegar y salir de su concierto el sábado 6 de junio en el Estadio El Campín es utilizando el sistema de transporte masivo.

Para que disfrutes del evento sin preocuparte por el trancón o el parqueadero, TransMilenio ha dispuesto un robusto plan de movilidad. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber:

¿Cómo llegar al Estadio El Campín?

El sistema operará con su horario y rutas habituales para acercarte al evento. Tienes múltiples opciones tanto en la troncal como en los buses zonales:

Estaciones clave de llegada: Movistar Arena y Campín – UAN (Troncal NQS Central).

Rutas Troncales disponibles: 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

TransMiZonal (Buses azules): Contarás con 24 rutas que tienen paraderos muy cercanos al estadio, ubicados sobre las calles 63 y 53, la carrera 24 y la avenida NQS.

Operación especial para el regreso a casa

Para la evacuación del concierto, TransMilenio te facilita el retorno con servicios especiales que saldrán directamente desde las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Destinos habilitados (Portales): 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

Frecuencia de los buses: Los despachos se irán ajustando en tiempo real según la cantidad y demanda de usuarios en las estaciones.

Importante sobre horarios: Ten en cuenta que no habrá ampliación de horario para el servicio de rutas alimentadoras. Asimismo, los buses del componente TransMiZonal operarán estrictamente en su horario habitual.

Recomendación de oro

Prepara tu tarjeta: Recuerda mantener recargada y personalizada tu tarjeta TuLlave con anticipación. Esto te evitará filas eternas a la salida y facilitará tu acceso rápido a los buses.

«TransMilenio acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal», destacó Jaime Monroy, Subgerente de Operaciones de TransMilenio.

¡Prepárate para perrear los mejores éxitos y regresar a casa seguro!