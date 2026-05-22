¡Guerra a las ‘clínicas de garaje’ en Antioquia! Ya van 64 centros estéticos sellados

Resumen: La Secretaría de Salud de Antioquia ha clausurado 64 establecimientos estéticos ilegales tras registrarse seis muertes y casi 200 casos de complicaciones médicas.

La alarmante cifra de muertes y complicaciones asociadas a procedimientos estéticos en la clandestinidad ha desatado una ofensiva sin precedentes en Antioquia.

Tras el impactante caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado en Cundinamarca tras una intervención irregular en Bogotá, la Secretaría de Salud de Antioquia intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control.

Esta arremetida busca garantizar que todos los establecimientos cumplan con las estrictas condiciones exigidas por la ley para realizar tratamientos médicos y quirúrgicos de belleza.

Desde el año 2024 hasta la fecha, las autoridades sanitarias han ejecutado más de 157 visitas sorpresa, las cuales han dejado como resultado la aplicación de medidas de sanción y el cierre definitivo de alrededor de 64 establecimientos que operaban sin autorización o bajo graves incumplimientos sanitarios.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, reveló además una estadística aterradora: en los últimos dos años y medio se han identificado 197 casos de pacientes con complicaciones médicas severas y el fallecimiento de seis personas en Medellín por cuenta de estos procedimientos irregulares.

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La estrategia de las autoridades no solo incluye el despliegue de inspectores en las calles, sino también un rastreo minucioso a través de la Vigilancia Epidemiológica y un monitoreo constante de la publicidad engañosa que se difunde en las redes sociales.

Desde la Gobernación de Antioquia se enfatizó que los ciudadanos deben verificar la legalidad de los establecimientos antes de someterse a cualquier intervención. Para ello, se habilitó el listado oficial de clínicas autorizadas en la página web de la Seccional de Salud y canales de denuncia ciudadana como la línea de WhatsApp 6044099000, con el fin de cerrarle el cerco a las peligrosas clínicas de garaje.

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