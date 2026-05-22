Dispararon contra aeronave de la Policía en Ocaña: autoridades investigan ataque armado

Resumen: Autoridades investigan un presunto ataque con disparos contra una aeronave de la Policía Nacional durante una maniobra en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Un ataque armado contra una aeronave de la Policía Nacional es materia de investigación por parte de las autoridades en Ocaña. El hecho ocurrió en la tarde de este 22 de mayo durante una maniobra en el aeropuerto Aguas Claras, donde hombres armados habrían disparado en varias oportunidades contra la aeronave institucional.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave de la Policía acababa de dejar a varios uniformados en el terminal aéreo cuando se registraron los disparos. Pese a la situación, el hecho no dejó personas heridas ni afectaciones materiales confirmadas hasta el momento.

Tras el ataque, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la zona mientras avanzan las verificaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar el origen de los disparos.

La Policía Nacional informó que la aeronave de la Policía continuó su vuelo con destino a Bogotá. Una vez aterrice en la capital del país, será sometida a una inspección técnica para establecer si presenta impactos u otras posibles afectaciones derivadas del hecho.

Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente qué grupo estaría detrás del ataque ni si los disparos alcanzaron la estructura de la aeronave. Sin embargo, organismos de seguridad mantienen las investigaciones y labores de inteligencia en la región.

El aeropuerto Aguas Claras, ubicado en el municipio de Ocaña, ha sido escenario de operativos y movimientos constantes de la Fuerza Pública debido a la situación de orden público que enfrenta Norte de Santander.

La Policía Nacional está verificando un ataque con disparos contra una aeronave institucional durante maniobra en el aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña. La aeronave continúa su vuelo y, una vez aterrice en Bogotá, se realizará la respectiva inspección técnica para… — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) May 22, 2026

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