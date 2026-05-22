Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    En desarrollo

    Dispararon contra aeronave de la Policía en Ocaña: autoridades investigan ataque armado

    Una aeronave de la Policía fue atacada a disparos en el aeropuerto de Ocaña mientras realizaba una maniobra.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Dispararon contra aeronave de la Policía en Ocaña: autoridades investigan ataque armado
    Foto sacada de redes sociales.
    Dispararon contra aeronave de la Policía en Ocaña: autoridades investigan ataque armado

    Resumen: Autoridades investigan un presunto ataque con disparos contra una aeronave de la Policía Nacional durante una maniobra en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un ataque armado contra una aeronave de la Policía Nacional es materia de investigación por parte de las autoridades en Ocaña. El hecho ocurrió en la tarde de este 22 de mayo durante una maniobra en el aeropuerto Aguas Claras, donde hombres armados habrían disparado en varias oportunidades contra la aeronave institucional.

    De acuerdo con la información preliminar, la aeronave de la Policía acababa de dejar a varios uniformados en el terminal aéreo cuando se registraron los disparos. Pese a la situación, el hecho no dejó personas heridas ni afectaciones materiales confirmadas hasta el momento.

    Tras el ataque, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la zona mientras avanzan las verificaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar el origen de los disparos.

    La Policía Nacional informó que la aeronave de la Policía continuó su vuelo con destino a Bogotá. Una vez aterrice en la capital del país, será sometida a una inspección técnica para establecer si presenta impactos u otras posibles afectaciones derivadas del hecho.

    Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente qué grupo estaría detrás del ataque ni si los disparos alcanzaron la estructura de la aeronave. Sin embargo, organismos de seguridad mantienen las investigaciones y labores de inteligencia en la región.

    El aeropuerto Aguas Claras, ubicado en el municipio de Ocaña, ha sido escenario de operativos y movimientos constantes de la Fuerza Pública debido a la situación de orden público que enfrenta Norte de Santander.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.