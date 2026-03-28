Cierre total en vía Concordia–Betulia por deslizamiento y riesgo en el terreno

Resumen: Cierre total en la vía Concordia–Betulia por deslizamientos y grietas que ponen en riesgo la movilidad en el Suroeste antioqueño.

La movilidad en el Suroeste antioqueño enfrenta una situación crítica tras el cierre total de la vía que conecta a Concordia-Betulia, a la altura del sector Majagual, donde se registraron graves afectaciones en la estructura del terreno.

De acuerdo con reportes conocidos en la mañana de este sábado 28 de marzo, durante la noche se presentó un desplazamiento en la vía, sumado a un movimiento en masa en la parte superior de la carretera, lo que incrementó el riesgo para quienes transitan por este corredor. La situación obligó a las autoridades a ordenar el cierre total ante la inestabilidad del suelo.

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En este mismo punto, desde el día anterior ya se habían identificado grietas de gran tamaño que comprometían la seguridad de la vía. Sin embargo, el panorama se agravó con el desprendimiento de tierra que terminó bloqueando el paso vehicular.

Habitantes y viajeros permanecen a la espera de una intervención técnica que permita evaluar los daños y definir cuándo podría restablecerse el tránsito en esta importante vía del departamento.

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