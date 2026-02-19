Resumen: Un hombre que apuñaló en el ojo a una niña de 11 años en una gasolinera del norte de Bogotá fue dejado en libertad. Familia exige justicia.

Sujeto atacó y mordió salvajemente a una niña de 11 años: la justicia lo dejó libre en Bogotá

Una familia residente del municipio de Funza vive una auténtica pesadilla tras ser víctima de un ataque irracional en el norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en una estación de servicio ubicada en la calle 170 con avenida Suba, donde un desconocido, que merodeaba, abordó de manera sorpresiva el vehículo familiar.

Sin mediar palabra, el sujeto se abalanzó sobre una menor de 11 años, propinándole una puñalada en el ojo y un mordisco de tal magnitud que comprometió seriamente su integridad física ante la mirada impotente de sus padres.

Pese a que un trabajador de la gasolinera tuvo que intervenir con una llave de tubo para frenar la agresión y que seis uniformados de la Policía lograron capturar al individuo en flagrancia, el sistema judicial decidió otorgarle la libertad pocas horas después.

La madre de la víctima, denunció con dolor que su hija tuvo que ser sometida a cirugías de reconstrucción ocular y muscular, cuestionando si era necesario un desenlace fatal para que el agresor permaneciera tras las rejas.

El reporte médico indica que la niña de 11 años sufrió daños en el músculo que permite la movilidad del ojo, lesiones auditivas y afectación en el hombro por la mordedura.

La familia exige que se revise el procedimiento de captura y que la justicia actúe antes de que se presente una nueva tragedia por cuenta de la impunidad.

