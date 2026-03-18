Resumen: Cierre total en la vía Medellín–Manizales por paro minero en La Felisa. Bloqueos afectan movilidad y transporte en Antioquia.

En la mañana de este miércoles, 18 de marzo, se presenta un cierre en la vía Medellín – Manizales, debido a una manifestación de mineros artesanales.

La restricción es total en ambos sentidos, lo que ha generado complicaciones para conductores y transportadores que se movilizan entre Antioquia y el Eje Cafetero.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas o, en lo posible, aplazar los viajes mientras se supera la contingencia.

Este nuevo bloqueo se da en medio del paro minero que completa su tercer día consecutivo, una jornada que ha estado marcada por cierres viales estratégicos y afectaciones en distintos puntos del departamento.

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El cierre vía Medellín – Manizales se suma a otros bloqueos críticos reportados en corredores clave hacia la Costa Caribe, especialmente en sectores como Caucasia y Campo Alegre, donde el paso permanece restringido.

El impacto económico también comienza a sentirse con fuerza. El gremio de transporte de pasajeros ha reportado pérdidas millonarias, debido a la suspensión de rutas desde la Terminal del Norte de Medellín hacia destinos como la región Caribe.

Los manifestantes aseguran que las protestas obedecen a presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional frente a acuerdos relacionados con la formalización de la minería tradicional, así como al rechazo por operativos de la fuerza pública que incluyen la destrucción de maquinaria.

Hasta el momento, no hay una hora estimada para la reapertura de la vía en La Felisa, mientras se mantiene la tensión en varios puntos del territorio.

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