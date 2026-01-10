Resumen: Un derrumbe en Antioquia obligó al cierre total de la vía Dabeiba–Mutatá, sector Godo. Autoridades trabajan para restablecer el paso.

Se vino la montaña: Derrumbe tiene paralizada la vía entre Dabeiba y Mutatá

La movilidad en el Occidente antioqueño se vio seriamente afectada en la mañana de este sábado 10 de enero, luego de que un derrumbe en Antioquia obligara al cierre total de la vía que comunica a los municipios de Dabeiba y Mutatá.

La emergencia se registró en el sector Godo, a la altura del PR 101+100, un corredor estratégico para el transporte de pasajeros y carga en esta subregión del departamento.

Según el reporte oficial, el cierre se produjo como medida preventiva tras una creciente súbita de una quebrada, situación que generó desprendimiento de material y riesgo para quienes transitan por la zona. Las autoridades confirmaron que, por ahora, no hay paso habilitado en ninguno de los dos sentidos.

Lea también: Medellín le gana la pelea a la desnutrición infantil: Buen Comienzo logra cifras históricas

En el lugar ya hacen presencia equipos técnicos, personal operativo y maquinaria amarilla, que trabajan contrarreloj para remover el material y evaluar las condiciones del terreno. Sin embargo, el restablecimiento del paso dependerá del comportamiento del clima y de la estabilidad de la ladera afectada.

Las autoridades insisten en que los conductores no intenten cruzar por trochas o vías alternas no autorizadas, ya que podrían exponerse a accidentes o quedar atrapados.

El cierre ha generado afectaciones para viajeros, transportadores y comunidades que dependen de este eje vial, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación y estar atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura.

Más noticias de Antioquia