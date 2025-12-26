Cierre total en la vía Urabá–Medellín por derrumbes y lluvias

Resumen: La vía Urabá–Medellín permanece cerrada por derrumbes causados por fuertes lluvias en los sectores Alto Bonito y el Cañón de La Llorona.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un cierre total en uno de los corredores viales más importantes de Antioquia.

La vía Urabá–Medellín permanece bloqueada debido a varios derrumbes registrados entre los kilómetros 95 y 101, en los sectores conocidos como Alto Bonito y el Cañón de La Llorona, donde se presentó caída de rocas y abundante material lodoso sobre la calzada.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades de tránsito, las condiciones climáticas adversas generaron deslizamientos que representan un alto riesgo para los conductores, razón por la cual se tomó la decisión de suspender completamente el paso de vehículos mientras se realizan las labores de atención de la emergencia.

La concesionaria encargada del corredor, en articulación con organismos de gestión del riesgo y unidades de tránsito, activó un plan de intervención inmediata.

Lea también: ¡No era como pensábamos! Medellín con inesperados «tacos» este viernes 26 de diciembre

En el lugar se adelantan trabajos de remoción del material, limpieza de la vía y verificación de la estabilidad de los taludes, con el fin de prevenir nuevos desprendimientos que puedan poner en peligro la vida de los usuarios.

El cierre ha generado afectaciones para transportadores de carga, buses intermunicipales y viajeros que se movilizan entre el Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá, especialmente en plena temporada de fin de año.

Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto transitar por este corredor aplazar sus desplazamientos o tomar rutas alternas por el departamento de Córdoba, pasando por Montería, mientras se restablece la movilidad.

Más noticias de Antioquia