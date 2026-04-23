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    ¡Vía totalmente cerrada! Comunidad indígena bloquea paso en Mutatá

    Atención viajeros: se presenta cierre total en una vía en Mutatá. La situación mantiene detenida la movilidad en ambos sentidos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Vía totalmente cerrada! Comunidad indígena bloquea paso en Mutatá
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Vía totalmente cerrada! Comunidad indígena bloquea paso en Mutatá

    Resumen: Cierre total de vía en Mutatá este 23 de abril por bloqueo de comunidad indígena. Paso restringido en ambos carriles en el PR 59+500.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un cierre total de la vía se registra en la mañana de este 23 de abril en el sector PR 59+500, a la altura de la intersección de Mutatá, generando afectaciones en la movilidad de quienes transitan por este corredor del Urabá antioqueño.

    De acuerdo con los reportes preliminares, el cierre estaría relacionado con una manifestación protagonizada por integrantes de la comunidad indígena de Pavarandó, quienes permanecen en el lugar, lo que ha obligado a restringir el paso en ambos carriles de este tramo correspondiente a la Unidad Funcional 4 (UF4).

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    La medida ha ocasionado la interrupción total del tránsito vehicular, dejando a conductores y transportadores a la espera de que se restablezca la movilidad o buscando rutas alternas para continuar sus trayectos. Hasta el momento, no se ha informado un tiempo estimado para la reapertura de la vía.

    Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar los canales oficiales antes de desplazarse por este sector y planificar sus recorridos con anticipación, teniendo en cuenta que la restricción se mantiene de manera indefinida.

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