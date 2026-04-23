Resumen: Un hombre atacó con tijeras a guardas de TransMilenio tras evadir el pasaje en Bogotá. Dos trabajadores resultaron heridos y el agresor fue capturado.

¡Por no pagar! Usuario atacó con tijeras a guardas de TransMilenio y dejó dos heridos

Un nuevo caso de violencia en el sistema de transporte masivo de Bogotá dejó a dos guardas de seguridad heridos luego de que un usuario los atacara con un objeto cortopunzante tras ser requerido por evadir el pago del pasaje. El hecho ocurrió en la mañana de este jueves 23 de abril dentro de una estación de TransMilenio.

De acuerdo con la información oficial, el usuario intentó ingresar sin cancelar el pasaje, lo que generó la intervención del personal de vigilancia.

En medio del procedimiento de control, se presentó un altercado que escaló rápidamente cuando el hombre sacó unas tijeras y agredió a los funcionarios, causándoles lesiones en el rostro y en las manos.

En las imágenes se observa al agresor sosteniendo el arma blanca mientras confronta a varios guardas que intentaban controlar la situación.

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Tras la agresión, los dos vigilantes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el atacante también presentaba lesiones y fue capturado por las autoridades.

La empresa TransMilenio confirmó que el incidente se originó durante labores rutinarias de control al ingreso irregular de pasajeros. Además, reiteró su rechazo a este tipo de hechos y recordó que en lo corrido de 2026 se han registrado decenas de agresiones contra el personal de seguridad, muchas de ellas relacionadas con evasión del pago.

Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el detenido, mientras se mantienen los llamados a fortalecer las medidas de seguridad dentro del sistema.

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