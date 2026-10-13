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Cierre total en las Cataratas del Iguazú por crecida histórica: el caudal multiplica x 10 su nivel habitual

Las autoridades del parque informaron que la reapertura de las visitas dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas

Publicado por: SoloDuque

cataratas iguazu
Fotos: Capturas de video
Cierre total en las Cataratas del Iguazú por crecida histórica: el caudal multiplica x 10 su nivel habitual

Resumen: Las autoridades del Parque Nacional clausuraron el ingreso al público de manera preventiva tras registrar un flujo superior a los 12.000 metros cúbicos por segundo provocado por las intensas lluvias.

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Minuto30.com .- El Parque Nacional Iguazú ordenó el cierre total y preventivo de sus instalaciones y circuitos turísticos ante una crecida extraordinaria en las cuencas de los ríos Paraná e Iguazú. El fenómeno hidrológico elevó la fuerza de las aguas a niveles críticos, obligando a priorizar la seguridad de los visitantes y del personal técnico.

cataratas iguazu

Fotos: Capturas de video

Un caudal diez veces superior al promedio

De acuerdo con las mediciones reportadas por los equipos de monitoreo del área protegida:

Magnitud de la crecida: El flujo de agua superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, cifra que representa casi diez veces el volumen estándar habitual de los saltos (que suele oscilar entre 1.300 y 1.500 m³/s).

Medidas de seguridad: Ante la fuerza del torrente, se procedió a la clausura inmediata de todas las pasarelas, senderos y miradores para evitar accidentes y prevenir daños estructurales por el impacto de troncos y sedimentos arrastrados por la corriente.

Emergencia en la cuenca regional

El desbordamiento responde a las lluvias extraordinarias y continuas registradas en las cuencas altas de la región, una situación climática que también obligó a la apertura de compuertas en las represas de Itaipú y Yacyretá sobre el río Paraná.

Las autoridades del parque informaron que la reapertura de las visitas dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del descenso sostenido de los niveles hídricos, paso previo indispensable para realizar una inspección técnica de las pasarelas y certificar que la infraestructura no haya sufrido averías.

Lea también: Crecida del río Paraná: Hidroeléctrica abre compuertas y declara emergencia hídrica

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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