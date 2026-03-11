Resumen: Un deslizamiento de tierra provocó el cierre parcial de la vía La Mansa – Peñalisa en Antioquia. Invías habilitó paso a un carril mientras retira el material.

Deslizamiento y rocas provocan cierre parcial en la vía La Mansa – Peñalisa en Antioquia

Un deslizamiento de tierra acompañado de la caída de rocas generó complicaciones en la movilidad sobre la vía La Mansa – Peñalisa, en el sector Remolinos, en Antioquia, según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías).

La emergencia provocó el cierre parcial del corredor vial, por lo que las autoridades desplegaron maquinaria y personal técnico en la zona para adelantar las labores de limpieza y habilitar nuevamente el tránsito de vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar se registró la caída de gran cantidad de material sobre la calzada, lo que obligó a activar un plan de atención inmediata para evitar mayores afectaciones en la movilidad.

Para atender la situación, Invías dispuso una excavadora Caterpillar 320 y dos volquetas con capacidad de 17 metros cúbicos, equipos que trabajan en la remoción de tierra y rocas que quedaron sobre la vía.

Gracias a estas labores iniciales, el equipo técnico logró habilitar paso controlado a un carril mientras continúan los trabajos de limpieza y estabilización en la vía La Mansa – Peñalisa.

La entidad indicó que, si las condiciones climáticas lo permiten y los trabajos avanzan según lo previsto, la movilidad podría restablecerse completamente durante las primeras horas de este miércoles.

Las autoridades también recomendaron a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de las carreteras a través de los canales oficiales.

