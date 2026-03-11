Deslizamiento y rocas provocan cierre parcial en la vía La Mansa – Peñalisa en Antioquia

Menú Últimas noticias
    Publicado por: Melissa Noreña

    Fotos de Invias.
    Resumen: Un deslizamiento de tierra provocó el cierre parcial de la vía La Mansa – Peñalisa en Antioquia. Invías habilitó paso a un carril mientras retira el material.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un deslizamiento de tierra acompañado de la caída de rocas generó complicaciones en la movilidad sobre la vía La Mansa – Peñalisa, en el sector Remolinos, en Antioquia, según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías).

    La emergencia provocó el cierre parcial del corredor vial, por lo que las autoridades desplegaron maquinaria y personal técnico en la zona para adelantar las labores de limpieza y habilitar nuevamente el tránsito de vehículos.

    De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar se registró la caída de gran cantidad de material sobre la calzada, lo que obligó a activar un plan de atención inmediata para evitar mayores afectaciones en la movilidad.

    Para atender la situación, Invías dispuso una excavadora Caterpillar 320 y dos volquetas con capacidad de 17 metros cúbicos, equipos que trabajan en la remoción de tierra y rocas que quedaron sobre la vía.

    Gracias a estas labores iniciales, el equipo técnico logró habilitar paso controlado a un carril mientras continúan los trabajos de limpieza y estabilización en la vía La Mansa – Peñalisa.

    La entidad indicó que, si las condiciones climáticas lo permiten y los trabajos avanzan según lo previsto, la movilidad podría restablecerse completamente durante las primeras horas de este miércoles.

    Las autoridades también recomendaron a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de las carreteras a través de los canales oficiales.

