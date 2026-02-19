Invías autoriza cierre parcial nocturno en la Autopista Sur, en Itagüí

Resumen: Invías autorizó cierre parcial nocturno en la Autopista Sur, en Itagüí, por intervenciones en alcantarillado tras fuertes lluvias en el Valle de Aburrá.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) autorizó un cierre preventivo parcial nocturno en la Autopista Sur, a la altura del municipio de Itagüí, como respuesta a las fuertes lluvias que se han registrado en el sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la entidad, la medida busca facilitar la intervención urgente de las redes de alcantarillado en este corredor vial, con el fin de evitar obstrucciones y posibles desbordamientos que puedan comprometer tanto la movilidad como la infraestructura.

La restricción se implementará entre el PR72+084 y el PR65+400, es decir, en el tramo comprendido entre la Calle 12 Sur y la Calle 77 Sur, en jurisdicción de Itagüí.

El cierre será parcial y se realizará de manera escalonada, es decir, no afectará simultáneamente ambas calzadas. Esto permitirá mantener el tránsito controlado mientras avanzan las labores técnicas.

La medida estará vigente desde el 16 de febrero hasta el 30 de abril de 2026, en horario nocturno entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Invías recomendó a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal autorizado en la vía.

