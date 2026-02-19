Menú Últimas noticias
    Publicado por: Melissa Noreña

    Invías autoriza cierre parcial nocturno en la Autopista Sur, en Itagüí
    Foto de archivo
    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Vías (Invías) autorizó un cierre preventivo parcial nocturno en la Autopista Sur, a la altura del municipio de Itagüí, como respuesta a las fuertes lluvias que se han registrado en el sur del Valle de Aburrá.

    De acuerdo con la entidad, la medida busca facilitar la intervención urgente de las redes de alcantarillado en este corredor vial, con el fin de evitar obstrucciones y posibles desbordamientos que puedan comprometer tanto la movilidad como la infraestructura.

    La restricción se implementará entre el PR72+084 y el PR65+400, es decir, en el tramo comprendido entre la Calle 12 Sur y la Calle 77 Sur, en jurisdicción de Itagüí.

    Lea también: Embalses bajo control: EPM garantiza operación segura en temporada atípica de lluvias

    El cierre será parcial y se realizará de manera escalonada, es decir, no afectará simultáneamente ambas calzadas. Esto permitirá mantener el tránsito controlado mientras avanzan las labores técnicas.

    La medida estará vigente desde el 16 de febrero hasta el 30 de abril de 2026, en horario nocturno entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.

    Invías recomendó a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal autorizado en la vía.

    Más noticias de Itagüí


