Resumen: El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre por labores de mantenimiento. Conozca horarios y rutas alternas al aeropuerto.

¡Ojo! Cierres nocturnos en el Túnel de Oriente complican la ruta al aeropuerto

Desde este lunes 29 de septiembre y hasta el jueves 2 de octubre, el Túnel de Oriente, principal vía que conecta a Medellín con el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, estará cerrado en horario nocturno debido a trabajos de mantenimiento.

El concesionario encargado explicó que la restricción será total entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente, durante cuatro noches consecutivas.

Las labores incluirán el mantenimiento de luminarias, limpieza de señalética, barrido y lavado de hastiales, con el propósito de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios.

Adicionalmente, se realizará un simulacro de atención de emergencias liderado por el cuerpo de bomberos de Rionegro y el Dagran, como parte de los protocolos de preparación ante eventuales incidentes dentro del túnel.

Para quienes deban desplazarse durante los horarios de cierre, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la doble calzada Las Palmas, la Variante Palmas o la autopista Medellín–Bogotá, todas habilitadas para garantizar la conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

