Desmantelan centro de drogas en Ciudad Bolívar: un capturado y 1.600 dosis incautadas

Resumen: La Policía de Bogotá, a través de la SIJIN, desmanteló un centro de microtráfico en Ciudad Bolívar donde se incautaron 1.200 dosis de marihuana, 450 de bazuco y dinero en efectivo. En el operativo fue capturado un hombre que deberá responder ante la Fiscalía por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. La acción se logró gracias a las denuncias ciudadanas, que permitieron identificar la vivienda usada para el expendio de drogas.

Un nuevo golpe al microtráfico fue propinado en el sur de Bogotá. La Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), desmanteló un centro de fabricación y distribución de estupefacientes en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fueron incautadas más de 1.600 dosis listas para la venta.

Durante el allanamiento, los uniformados hallaron 1.200 dosis de marihuana, 450 de bazuco y dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilegal. En el procedimiento fue capturado un hombre señalado de ser parte de la red, quien ahora deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

La operación se logró gracias a las denuncias de la comunidad, que alertaron sobre los movimientos sospechosos en la vivienda. Según explicó la teniente coronel Carolina Ibagué, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, se identificó que en el lugar operaban los llamados ‘taquilleros’, encargados de comercializar la droga en la zona.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos y recordaron que cualquier hecho delictivo puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer la seguridad y la lucha contra el crimen en la capital.