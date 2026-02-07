Cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe por artefacto sospechoso con badera del ELN

Resumen: Cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe en Valdivia, Antioquia, por hallazgo de presunto explosivo y bandera del ELN en el sector La Frijolera.

Un presunto artefacto explosivo, acompañado de una bandera alusiva al ELN, obligó a las autoridades a decretar el cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe en la mañana de este 7 de febrero.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como La Frijolera, un punto neurálgico ubicado entre los municipios de Yarumal y Valdivia, Antioquia, lo que ha generado una parálisis inmediata en el flujo de pasajeros y mercancías.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, confirmó que la medida busca proteger la integridad de los viajeros que utilizan estos corredores estratégicos.

Ante la gravedad del reporte, se ordenó el acordonamiento inmediato del área y la suspensión del paso en ambos sentidos, afectando a cientos de vehículos particulares, buses intermunicipales y camiones de carga que se dirigen hacia los departamentos de la Costa Atlántica. La presencia de la bandera del grupo ilegal ha encendido las alarmas sobre posibles acciones terroristas en esta zona de influencia guerrillera.

Unidades especializadas en el manejo de explosivos de la Fuerza Pública ya se encuentran en el sitio adelantando las verificaciones técnicas necesarias.

Los expertos analizan el objeto sospechoso para determinar si se trata de una carga real o de un señuelo utilizado para generar zozobra y bloquear los puntos estratégicos de la infraestructura vial del departamento. Mientras el procedimiento avanza, las filas de vehículos se extienden por varios kilómetros, y las empresas de transporte desde la Terminal del Norte han tenido que reprogramar sus despachos.

Se recomienda a los conductores y transportadores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Policía de Tránsito y Transporte. Aunque no se tiene una hora exacta para la reapertura, las autoridades enfatizaron que la prioridad es despejar el área y descartar cualquier riesgo de detonación que pueda afectar a la población civil.

Este nuevo hostigamiento se suma a la tensa situación de orden público que se vive en las regiones donde el ELN busca demostrar control sobre los ejes estratégicos del país mediante el uso de la intimidación.

