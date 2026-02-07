Colombia debutó con un empate ante Chile en el Sudamericano Sub-20 y ya prepara su próximo duelo frente a Venezuela. Foto: FCF

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-20, bajo la dirección de Carlos Paniagua, inició su participación en el CONMEBOL Sudamericano con un intenso empate frente a Chile en un duelo marcado por la paridad táctica y la exigencia física. Pese a las aproximaciones por las bandas y la solidez defensiva del equipo nacional, el encuentro cerró sin goles, otorgando a "La Sele" su primer punto en el certamen como base para su próximo desafío, que será este 8 de febrero ante la selección de Venezuela.

Colombia debuta con empate ante Chile y suma su primer punto en el Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 comenzó oficialmente su participación en el CONMEBOL Sudamericano de la categoría con un trabajado empate frente a su similar de Chile.

En un encuentro caracterizado por la exigencia física y la intensidad desde el pitazo inicial, el combinado nacional logró sumar su primer punto en el certamen continental, dejando sensaciones de solidez en un debut siempre complejo.

Bajo la dirección técnica del profesor Carlos Paniagua, el equipo colombiano exhibió un notable orden táctico y carácter para afrontar un compromiso cerrado.

La disputa se concentró principalmente en la zona medular, donde el roce constante limitó las opciones claras de gol para ambos bandos.

Colombia debuta con empate ante Chile y suma su primer punto en el Sudamericano Sub-20

Pese a la fricción, Colombia logró generar peligro, primando la velocidad por las bandas y destellos de individualidad, mientras mantenía una retaguardia firme ante las arremetidas de una escuadra chilena que intentó imponer condiciones en diversos tramos del juego.

Este resultado inicial se constituye como la base para el crecimiento del equipo a lo largo del campeonato. Con el primer punto en la bolsa, el cuerpo técnico y las futbolistas han enfocado su atención de inmediato en la corrección de detalles estratégicos.

El grupo ya se prepara para su segundo reto en el torneo, el cual tendrá lugar este 8 de febrero, cuando se midan ante la selección de Venezuela con el objetivo de escalar posiciones en la tabla.

Más noticias de Deporte