¡No fue por una «cortadita»! Miss Universe Jamaica sufrió hemorragia intracraneal y cambiará de hospital

Minuto30.com .- La concursante jamaicana en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, será trasladada a un nuevo centro asistencial en su país natal, Jamaica, tras sufrir un grave accidente durante el certamen. La decisión se toma casi tres semanas después de la aparatosa caída que sufrió sobre el escenario.

El incidente tuvo lugar el 19 de noviembre cuando la joven perdió el equilibrio sobre la pasarela. Según una amiga cercana, la caída se produjo al tropezar con una abertura de aproximadamente 1.2 metros de profundidad, diseñada para las luces del escenario en Bangkok, Tailandia. La organización del certamen actuó de inmediato para prestarle asistencia.

Tras la caída, Gabrielle Henry fue trasladada en camilla a un hospital de Bangkok. Inicialmente, los reportes médicos no señalaban fracturas óseas, aunque la gravedad del accidente fue suficiente para que la joven tuviera que abandonar la competencia de Miss Universo.

Sin embargo, a finales de noviembre, la familia de Gabrielle actualizó su estado de salud, indicando que la situación era más delicada de lo previsto y que había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI), lo que encendió las alarmas sobre su condición real.

Posteriormente, se hizo público el diagnóstico completo de las lesiones sufridas a raíz de la fuerte caída. Los reportes médicos confirmaron una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, además de una fractura ósea, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración.

Actualmente, Gabrielle Henry sigue recibiendo atención médica especializada en Bangkok y, pese a la gravedad de las lesiones, se encuentra en una condición estable. La organización del certamen ha confirmado que la joven será trasladada a otro hospital, esta vez en Jamaica, en los próximos días.

La institución se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos y de rehabilitación, tanto los incurridos en Tailandia como los futuros en Jamaica. Además, financiará el viaje de regreso de Henry, que se realizará junto con un equipo médico especializado para garantizar la seguridad del traslado.

La organización ha demostrado un apoyo integral a la familia, sufragando íntegramente las intervenciones, los tratamientos y el alojamiento de la madre y la hermana de Henry, quienes viajaron a Bangkok para acompañar y apoyar a la concursante durante este difícil momento.