Desfile de clásicos, carros de rodillos y grandes conciertos cierran las Fiestas del Cerro Quitasol

El municipio de Bello se prepara para vivir un vibrante fin de semana con el cierre de las Fiestas del Cerro Quitasol, ofreciendo una variada programación de espectáculos gratuitos para toda la familia, que incluyen adrenalina, tradición y música en grande.

Movimiento y Tradición

Desfile de Autos Clásicos y Motos (Sábado 27 de septiembre): A partir de la 1:00 p.m., la caravana de vehículos históricos partirá desde la Unidad Deportiva Tulio Ospina, recorriendo varias calles de Bello.

Festival de Carros de Rodillos (Domingo 28 de septiembre): Una de las actividades más esperadas. El espectáculo de velocidad y destreza iniciará a las 9:00 a.m. desde la Escuela de la vereda Potrerito, finalizando en la choza Marco Fidel Suárez.

Festival de la Trova (Viernes 26 de septiembre): Para los amantes de la tradición, el parque principal Santander tendrá a los mejores exponentes de la improvisación a partir de las 7:00 p.m., con la participación de figuras como Dieguito, Cocoliso, y Pichingo.

Grandes Conciertos en el Tulio Ospina

La Unidad Deportiva Tulio Ospina será el escenario principal de los conciertos de cierre con destacados artistas nacionales, todos con entrada libre:

Viernes 26: La noche arranca a las 7:00 p.m. con Hebert Vargas, el Grupo Galé, y Joaquín Guiller.

Sábado 27: La tarima vibrará con Yeison Jiménez, Diego Cediel, Marylin Oquendo y Jimmy Sosa.

Domingo 28 (Cierre): Las emociones estarán a cargo de Nelson Velásquez, Francisco Javier y la Propuesta Vallenata, el Dueto Buriticá, y Valen Zuluaga.

Adicionalmente, el sábado se realizará el “Ciudad de Artistas Music Fest Rock” en la Casa de la Cultura Cerro del Ángel, con bandas locales y un montaje especial de «Himnos del Rock» sinfónico.

La programación también incluye una carrera atlética 6K, un festival de Free Style, feria de emprendedores y artesanos, teatro, cine al aire libre y caminatas ecológicas.

