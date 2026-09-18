Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alcaldía de Medellín inició mantenimiento en otros 7 colegios: arreglos de techos, canchas, comedores, baños y redes eléctricas. Van 69 planteles intervenidos en 2026 con inversión de $35.400 millones.

¡Que quede bien pintoso! Inician obras de mantenimiento en siete colegios de Medellín

La Alcaldía de Medellín inició obras de mantenimiento en otros siete colegios como parte de la estrategia para mejorar la infraestructura educativa de la ciudad.

Las intervenciones contemplan reparación de cubiertas, pintura general, mejoramiento y cerramiento de canchas y placas polideportivas, remodelación de comedores escolares, cambio de pisos, adecuación de unidades sanitarias, arreglo de fachadas y aulas, así como instalación y mantenimiento de redes eléctricas y de tecnologías de la información.

Lea también: ¡Preocupación en Antioquia! Desapareció Julián Hincapié, comunicador comunitario de Anorí

También se realizarán adecuaciones en espacios recreodeportivos, laboratorios, bibliotecas y otros ambientes fundamentales para el funcionamiento de las instituciones.

Según la Alcaldía, en las próximas semanas se sumarán nuevos planteles hasta completar 69 intervenidos durante esta fase.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El proyecto de mantenimientos de 2026 cuenta con una inversión de $35.400 millones. Las obras buscan garantizar espacios más seguros, dignos y adecuados, al tiempo que fortalecen las condiciones para el aprendizaje, la inclusión, la innovación y el bienestar de las comunidades educativas.

Desde la Alcaldía indicaron que las intervenciones se priorizaron de acuerdo con el diagnóstico de cada sede y las necesidades reportadas por rectores, docentes y padres de familia.

Más noticias de Medellín