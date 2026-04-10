Resumen: Capturan en Saravena, Arauca, al presunto proveedor de drones explosivos del ELN. Utilizaba una fachada de tecnología agrícola para coordinar ataques terroristas.

Cayó el técnico que armaba drones explosivos para el ELN en Arauca

En un operativo de alta relevancia estratégica para la seguridad nacional, las autoridades lograron la captura de un hombre señalado como el principal cerebro técnico detrás del uso de drones con fines terroristas en el departamento de Arauca.

Según la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, este sujeto fungía como proveedor, programador e instructor de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para el frente de guerra del ELN en el oriente del país.

El procesado, que operaba desde el municipio de Saravena, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser identificado como una pieza clave en la modernización del arsenal bélico de esta organización ilegal.

El reporte oficial detalla que el detenido utilizaba un negocio de tecnología agrícola, promocionado activamente a través de redes sociales, como una fachada legal para suministrar y adaptar los dispositivos con fines criminales.

Bajo esta apariencia lícita, el hombre habría diseñado un sofisticado mecanismo de correas y soportes para sujetar artefactos explosivos a los drones, permitiendo que el grupo armado realizara lanzamientos precisos sobre instalaciones gubernamentales.

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La captura permite esclarecer su presunta participación intelectual y logística en el ataque ocurrido el pasado 12 de febrero contra el Cantón Militar San Jorge de Saravena, acción que dejó heridos a dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las labores de inteligencia militar establecieron que el rol de este individuo desde el año 2022 no se limitaba a la venta de equipos; también se encargaba de la programación de software para vigilar el movimiento de las tropas del Ejército Nacional en diversos municipios de Arauca.

Se le vincula además con atentados en la zona de Puerto Rondón, donde presuntamente fijaba los objetivos tácticos una vez que los drones estaban cargados y listos para el ataque.

Durante el procedimiento judicial, a pesar de que se le incautaron múltiples dispositivos electrónicos y piezas de ensamblaje, el procesado no aceptó los cargos imputados, aunque las pruebas recolectadas fueron suficientes para que el juez ordenara su reclusión inmediata.

Este golpe representa un alivio para la fuerza pública en la región, pues neutraliza a la persona encargada de dotar de “ojos” y “bombas aéreas” a las estructuras criminales en la frontera.

Las autoridades continúan tras la pista de otros colaboradores que podrían estar utilizando negocios de venta de tecnología para facilitar el accionar de grupos al margen de la ley en otras regiones de Colombia.

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