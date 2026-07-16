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Resumen: El espacio aéreo de Bogotá tendrá cierres temporales el 18 y 20 de julio por los actos del Día de la Independencia. Conozca horarios y recomendaciones.

¡Ojo si va a viajar! Cerrarán el espacio aéreo de Bogotá y podrían cambiar varios vuelos

La Aeronáutica Civil anunció que el espacio aéreo de Bogotá tendrá cierres temporales los próximos 18 y 20 de julio debido a las actividades conmemorativas del Día de la Independencia y la tradicional revista aérea liderada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La medida busca garantizar la seguridad de las maniobras y minimizar las afectaciones en la operación aérea mediante una coordinación previa con las aerolíneas.

De acuerdo con el cronograma oficial, el espacio aéreo permanecerá restringido el sábado 18 de julio entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana.

Posteriormente, el lunes 20 de julio, el cierre se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde, horario en el que se desarrollarán las exhibiciones aéreas previstas para la celebración patria.

Ante esta situación, la Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros con vuelos programados durante esas fechas mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar posibles cambios en los horarios o itinerarios y planear sus desplazamientos con suficiente anticipación.

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La entidad también hizo un llamado a las empresas de transporte aéreo para informar oportunamente a los viajeros sobre cualquier modificación en la programación y ofrecer alternativas que permitan reducir las afectaciones derivadas de los cierres temporales.

Además, durante los periodos de restricción estará prohibido el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas, incluidos drones, como medida para proteger las operaciones de la revista aérea y evitar riesgos para las tripulaciones y el público asistente.

Con estas medidas, la Aeronáutica Civil busca garantizar la seguridad operacional durante las actividades oficiales del Día de la Independencia, una de las celebraciones más importantes del país y que cada año reúne a miles de asistentes en diferentes actos cívicos y militares.

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