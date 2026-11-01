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Resumen: Un camión de carga derribó un poste con cableado eléctrico en la vía Los Balsos, a la altura de la Transversal Superior en El Poblado, y dejó ambos carriles cerrados. Agentes de tránsito acordonaron el sector mientras cuadrillas de EPM adelantan el retiro del tendido y el cambio del poste. No hay reporte oficial de heridos ni del tiempo de reapertura; se recomienda tomar vías alternas.

Cierre en Los Balsos por la Superior: camión derribó poste con cableado y ambos carriles están bloqueados

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo 1 de noviembre dejó cerrada la vía Los Balsos, a la altura de la Transversal Superior, en El Poblado, después de que un camión derribara un poste con cableado eléctrico que quedó atravesado en la calzada.

En las imágenes se ve el camión de carga varado sobre el separador, mientras el poste y el tendido eléctrico quedaron tendidos sobre la vía, lo que obligó a bloquear ambos carriles del corredor.

Foto: Cortesía

Agentes de tránsito acordonaron el punto con conos para evitar que los vehículos pasen por la zona, donde los cables quedaron sobre el pavimento.

El cierre se mantiene en ambos carriles mientras cuadrillas de EPM adelantan los trabajos de retiro del cableado y el cambio del poste derribado.

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Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Quienes se desplacen hacia o desde el sector de Los Balsos y la vía Las Palmas pueden tomar rutas alternas como la Transversal Inferior o la avenida El Poblado mientras se restablece el paso.

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