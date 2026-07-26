La patria milagro, esperanza de un nuevo comienzo

Resumen: El verdadero reto no será solo ocupar cargos, sino demostrar que las decisiones del Gobierno mejoran la vida de las familias colombianas

La elección como presidente de Abelardo de la Espriella y el anuncio de su gabinete, han gestado un debate necesario sobre el país que queremos construir. Porque más allá de las diferencias políticas, Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones y volver a poner en el centro a la familia, como el espacio donde se forjan los valores, la solidaridad y el respeto por el otro.

Hablar de una “Patria milagro” no significa esperar soluciones la mágicas, sino creer que el cambio es posible cuando se gobierna con inclusión, capacidad y sentido humano. Un gabinete diverso, con representación de distintos sectores y regiones, es la señal de apertura y de reconciliación nacional.

El verdadero reto no será solo ocupar cargos, sino demostrar que las decisiones del Gobierno mejoran la vida de las familias colombianas: empleo digno, seguridad, educación y oportunidades para quienes históricamente han sido excluidos. Si la inclusión se traduce en hechos y no solo en discursos, la Patria milagro dejará de ser una consigna para convertirse en una esperanza compartida por todos los colombianos.