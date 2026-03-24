Resumen: Manifestantes derribaron árboles en la vereda Las Pampas, Cáceres, para bloquear la vía a Medellín. El paro minero cumple 9 días con fuertes bloqueos.

Paro minero: En Cáceres tumbaron árboles para tapar la vía tras la entrada del UNDMO en Caucasia

La crisis en el Bajo Cauca antioqueño subió de temperatura este martes 24 de marzo, tras cumplirse nueve días del paro minero.

En una retaliación directa por la intervención de la fuerza pública en otros puntos de la región, manifestantes en la vereda Las Pampas, jurisdicción de Cáceres, derribaron varios árboles nativos para atravesarlos sobre la calzada.

El objetivo de esta acción fue sellar por completo el tránsito en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, dejando a cientos de transportadores de carga y viajeros atrapados en medio de una creciente tensión que no parece tener una salida negociada en el corto plazo.

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De acuerdo con los reportes desde la zona, la situación se intensificó luego de que la Unidad Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía interviniera los bloqueos que persistían en el municipio de Caucasia, Antioquia. Como respuesta a la acción policial, grupos de personas en el sector de Cáceres decidieron escalar la protesta utilizando motosierras para tumbar la vegetación y usar los troncos como barricadas infranqueables.

Este nuevo foco de tensión ha generado preocupación por el desabastecimiento de alimentos y combustibles, ya que este corredor es la arteria principal para el comercio entre el interior del país y los puertos del norte.

Hasta el momento, el paso por el sector de Las Pampas sigue totalmente interrumpido.

Las autoridades militares y de policía evalúan cómo ingresar al punto con maquinaria pesada para remover los árboles y habilitar la vía, pero el ambiente hostil ha dificultado las labores de limpieza.

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