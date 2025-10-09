Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Se viene el agua! Ya hay inundaciones y cierre del deprimido de la Feria de Ganado

Hacia las 4:30 de la tarde de este jueves 9 de octubre, las fuertes lluvias que se registran en Medellín y su área metropolitana provocaron inundaciones en el deprimido de la Feria de Ganado, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el paso vehicular por este sector.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) informó que el cierre se mantiene mientras los equipos de emergencias realizan labores de drenaje y evaluación de la situación.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas para evitar mayores congestiones.

Según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), indicó precipitaciones entre 2 y 6 milímetros sobre el centro de Medellín y el municipio de Bello. En Caldas, las lluvias continúan, aunque con acumulados menores a 1 milímetro.

En el corregimiento de Palmitas también se reportan lluvias, lo que podría incrementar los niveles de escorrentía y generar nuevos encharcamientos.

Evite transitar por la zona de la Feria de Ganado y prefiera rutas alternas como la Avenida Guayabal, la Avenida Regional o el puente de la 33 mientras se normaliza la situación.

Atención ⛔️ Se presenta cierre del deprimido de la Feria de Ganado por inundaciones en el lugar.

