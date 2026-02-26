Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó el cierre de un centro en Altavista por maltrato animal e ilegalidad. Se inició proceso penal ante la Fiscalía.

¡No más abusos! Fico Gutiérrez confirma el cierre del establecimiento por maltrato animal en Altavista

La alcaldía de Medellín dio un golpe de autoridad en el corregimiento de Altavista, tras culminar una intervención integral de protección animal que dejó al descubierto graves irregularidades en un establecimiento del sector.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó, a través de redes sociales, que el operativo concluyó con el rescate de la totalidad de los ejemplares que aún permanecían en el lugar.

Según el mandatario, el sitio no solo era escenario de presunta crueldad, sino que operaba bajo la ilegalidad, ejerciendo actividades económicas sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley colombiana.

La situación detectada en este punto de la ciudad ha escalado rápidamente a instancias judiciales. Como resultado de la inspección, se determinó que la crueldad hacia los animales allí albergados ameritaba la apertura de un proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación.

De manera paralela, las autoridades procedieron con la aprehensión preventiva de todos los animales, los cuales fueron trasladados de inmediato a centros especializados para recibir valoración médica y atención profesional, mientras avanza un proceso formal por maltrato en la inspección correspondiente.

Además de las implicaciones penales, el establecimiento enfrenta sanciones administrativas severas.

“En Medellín no toleramos el maltrato animal y hacemos cumplir la ley”, enfatizó Gutiérrez, advirtiendo que los controles en las zonas periféricas se intensificarán para garantizar el bienestar de los seres sintientes y el orden público en los corregimientos.

Terminamos la intervención de protección animal en Altavista. Nos llevamos todos los animalitos que faltaban a centros especializados y el lugar tuvo una suspensión por estar ejerciendo una actividad económica sin contar con los requisitos de ley. En definitiva:

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 25, 2026

