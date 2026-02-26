Horror en Puerto Libertador: Joven atacó a machete a niño de 8 años; el presunto agresor apareció muerto

Resumen: Según versiones de los pobladores, tras el ataque al niño, el joven fue perseguido por un grupo de personas enardecidas

Minuto30.com .- Un suceso aterrador sacudió al corregimiento de San Juan Nuevo, en jurisdicción de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Lo que comenzó como un mandado rutinario terminó en una tragedia que tiene entre la vida y la muerte a un menor de edad y dejó un cuerpo sin vida en extrañas circunstancias.

El brutal ataque al pequeño Neymar

El hecho ocurrió cuando Neymar Lozano, un niño de apenas 8 años, salió de su casa con destino a una tienda del corregimiento. En el trayecto, el menor fue interceptado por un joven de entre 18 y 20 años, conocido en la zona bajo el alias de “Machín”.

Sin mediar palabra y por motivos que aún son materia de investigación, el sujeto atacó al niño con un machete, causándole heridas de extrema gravedad. Neymar fue auxiliado por la comunidad y trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde su pronóstico de salud es reservado debido a la severidad de las lesiones

“Justicia por mano propia”: El final de alias “Machín”

La indignación en San Juan Nuevo no se hizo esperar. Horas después del ataque al infante, la noticia del paradero de “Machín” dio un giro radical. El presunto agresor fue hallado muerto en una zona boscosa cercana al corregimiento.

Según versiones de los pobladores, tras el ataque al niño, el joven fue perseguido por un grupo de personas enardecidas. Hasta el momento, ninguna autoridad ha podido explicar con exactitud cómo murió el presunto agresor:

Algunos testigos aseguran que fue alcanzado por la comunidad.

Otros afirman que “nadie sabe qué pasó”, manteniendo un silencio absoluto en la zona sobre los presuntos responsables de un posible linchamiento.

Respuesta de las autoridades

La Policía de Córdoba se desplazó hasta el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver de alias “Machín” y para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer ambos hechos: el atroz ataque al menor y el posterior homicidio del presunto victimario.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la crítica situación de orden público en el sur de Córdoba y el fenómeno de la “justicia privada” ante la vulnerabilidad de los niños en zonas rurales.