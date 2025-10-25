Resumen: La Secretaría de Movilidad anunció el cierre total de la Avenida 68 con Autopista Sur este fin de semana por obras de TransMilenio. Conozca las rutas alternas y horarios.

Inicia el cierre total en la Avenida 68 con Autopista Sur por obras de TransMilenio

Los conductores que transitan por el sur de Bogotá deberán prepararse para un nuevo cierre vial que afectará una de las intersecciones más transitadas de la capital: la Avenida Carrera 68 con Autopista Sur.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que el cierre será necesario para avanzar con las obras de la troncal de TransMilenio por la Avenida 68, un proyecto clave que conectará con la Primera Línea del Metro de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, la restricción iniciará a las 9:00 p.m. del sábado 25 de octubre y se extenderá hasta la medianoche del domingo 26, afectando el tránsito en sentido sur–norte y norte–sur, justo antes de la conexión con la Autopista Sur.

Esto significa que los vehículos que usualmente tomaban esta vía de servicio para seguir derecho o tomar la oreja hacia la Carrera 68 al norte no podrán hacerlo. Para mitigar el impacto, se estableció un Plan de Manejo de Tráfico con desvíos específicos según el destino de los conductores, principalmente por la carrera 53, calle 44 sur, avenida Boyacá y diagonal 52 sur, entre otros corredores.

Las autoridades recomiendan programar los desplazamientos con anticipación, atender la señalización instalada y seguir las instrucciones del personal de tránsito en el sector.

