¡Ojo al taco! Cerrada la Autopista Norte por accidente a la altura de la Terminal

El inicio de semana ha sido crítico para los conductores que transitan por el norte de Medellín. En horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, se reportó un accidente de tránsito en la Autopista Norte, específicamente a la altura de la Terminal del Norte.

El accidente, que es materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, ha provocado el cierre total de la calzada en sentido sur – norte, generando un trancón.

Debido a la magnitud del siniestro, la movilidad en este importante corredor vial se encuentra reducida y las autoridades han tenido que implementar desvíos de emergencia.

Equipos de la Secretaría de Movilidad y personal de asistencia ya se encuentran en el punto realizando las labores de inspección y retiro de los vehículos involucrados. Por el momento, no se ha entregado un reporte oficial sobre el número de personas lesionadas o las causas exactas que habrían originado la colisión, pero la zona permanece acordonada mientras se adelantan las diligencias de rigor.

Ante el bloqueo y la congestión, se recomienda a los ciudadanos transitar con extrema precaución y buscar rutas alternativas para evitar quedar atrapados en la congestión.

Las autoridades sugieren tomar la Carrera 65 o la Avenida Regional como vías alternas para continuar el trayecto hacia el norte.

