¡En ceremonia privada! Entregan los restos del cura guerrillero Camilo Torres

El cura Camilo Torres fue militante activo del grupo guerrillero ELN, uno de los más cruentos del mundo

Minuto30.com .- En un acto cargado de simbolismo y reserva, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó este domingo, 15 de febrero, los restos óseos del sacerdote y guerrillero Camilo Torres Restrepo. El cofre, de color marrón oscuro, fue recibido por el también sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien lideró la petición de búsqueda desde el año 2019.

La entrega coincide exactamente con el 60° aniversario de la muerte de Torres en combate, cuando integraba las filas del ELN en Santander.

Del panteón militar a la Universidad Nacional

El hallazgo de los restos fue una labor forense de alta complejidad. El cuerpo de Torres Restrepo fue localizado por la UBPD en el Cementerio Municipal de Bucaramanga, específicamente en un panteón militar. Se encontraba en una bóveda blanca, sin marcas ni inscripciones, en la parte más alta del mausoleo.

Detalles del hallazgo:

Ubicación: Panteón militar, Bucaramanga (Santander).

Estado de los restos: En una tumba sin lápida, fueron hallados los huesos bañados en formol, un químico que degrada el ADN. Esta condición dificultó inicialmente la identificación genética, pero no impidió el proceso técnico de la Unidad de Búsqueda.

Destino final: Camilo Torres será inhumado en una bóveda al interior de la capilla Cristo Maestro, en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá.

Una entrega para evitar “apropiaciones”

La ceremonia, liderada por la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, duró casi cuatro horas y finalizó cerca de las nueve de la noche. La decisión de sepultarlo en la Universidad Nacional responde a un deseo expreso del padre Javier Giraldo y familiares cercanos.

“La decisión responde a la petición de evitar que su cuerpo fuera apropiado por el ELN como trofeo de guerra”, señalaron fuentes cercanas al proceso, enfatizando el carácter civil y académico que se le quiere dar a su última morada.