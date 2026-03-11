Resumen: El clásico paisa entre Medellín y Nacional se jugará con un balón púrpura como símbolo contra la violencia y en defensa del respeto en el fútbol.

Clásico paisa se jugará con balón púrpura: el mensaje de Medellín contra la violencia en el fútbol

El próximo clásico paisa tendrá un elemento poco común en la cancha: un balón púrpura que simbolizará un mensaje contra la violencia en el fútbol y a favor del respeto dentro y fuera de los estadios.

La iniciativa fue presentada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, como parte de una estrategia para fortalecer la cultura del fútbol y promover la convivencia entre las barras.

El balón púrpura será utilizado en el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, que se disputará el próximo 11 de abril en Medellín.

Un símbolo contra la violencia

Según las autoridades, el balón púrpura busca enviar un mensaje contundente contra cualquier tipo de agresión en los escenarios deportivos, además de promover el respeto por los derechos de las mujeres dentro del entorno futbolero.

La estrategia hace parte del programa Cultura del Fútbol y reúne a entidades públicas, clubes deportivos y referentes del fútbol colombiano en un pacto por el buen trato en los estadios.

Previo al clásico, los jugadores participarán en entrenamientos con el balón púrpura y en actividades pedagógicas junto a niñas y niños de la Fundación No Más Voces Silenciosas, organización que utiliza el deporte como herramienta de protección y desarrollo para poblaciones vulnerables.

Lea también: Crónica de una tragedia: El fatal accidente que le quitó la vida al cantante Zalek en Medellín

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que el fútbol puede convertirse en un espacio para transformar comportamientos sociales.

De acuerdo con el funcionario, la intención es que los estadios sean lugares donde las familias, los niños y las mujeres puedan disfrutar del deporte sin miedo a la violencia o las agresiones.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, indicó que el color púrpura representa un compromiso para erradicar las violencias contra las mujeres dentro del deporte y en el barrismo.

La alcaldía espera que el clásico no solo sea recordado por lo que ocurra en la cancha, sino también por el mensaje de convivencia que busca proyectar a la ciudad y al país.

Más noticias de Deportes