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Resumen: El Juan Pablo II cerrará durante unos 40 días por obras de renovación de su pista de ciclismo y trote. Habrá escenarios alternativos para los usuarios.

¡Ojo deportistas! Cierran la pista del Juan Pablo II en Medellín por obras durante 40 días

La pista multipropósito del aeroparque Juan Pablo II cerrará temporalmente desde este jueves 13 de agosto en Medellín, debido a las obras de renovación que se ejecutarán en este escenario deportivo. El cierre tendrá una duración aproximada de 40 días, mientras se interviene la pista destinada al ciclismo y trote.

La medida hace parte de la fase 3 del Gran Parque Medellín, proyecto que actualmente registra un avance superior al 60% y contempla una inversión cercana a los $20.000 millones.

De acuerdo con Eduardo Silva Meluk, director del Inder, la intervención busca mejorar las condiciones del escenario para que los deportistas puedan regresar a un espacio renovado, pavimentado y con adecuaciones en la infraestructura.

Además de la renovación de la pista de ciclismo y trote, durante las obras se realizará la demarcación del circuito. La alcaldía señaló que estos trabajos hacen parte de las acciones destinadas a recuperar y mejorar la infraestructura deportiva de la ciudad.

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Mientras permanezca cerrado el Juan Pablo II, los usuarios tendrán otras alternativas para continuar con sus actividades físicas. Entre los espacios habilitados se encuentran la Unidad Deportiva de Belén, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque.

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La alcaldía de Medellín indicó que con estas opciones se busca garantizar la continuidad de las prácticas deportivas durante el periodo de intervención.

Las obras también se enmarcan en el plan de recuperación de los escenarios administrados por el Inder. Según las autoridades, de los 1.044 escenarios deportivos bajo su administración, cerca de 700 fueron identificados con necesidades de mantenimiento o renovación.

Con la intervención del Juan Pablo II, las autoridades buscan mejorar uno de los espacios utilizados por deportistas y ciudadanos para actividades como el trote y el ciclismo.

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