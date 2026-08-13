Resumen: A menos de una semana de haber asumido la presidencia, Abelardo De La Espriella confirmó un nuevo gran golpe operativo de su mandato contra las disidencias en el suroccidente colombiano.

Golpe a las disidencias: Abatido alias «Max Max», jefe de explosivos de la estructura Jaime Martínez en Jamundí

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves a través de su cuenta oficial de X la neutralización de Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido con el alias de «Max Max». El operativo fue ejecutado por las Fuerzas Militares en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), un corredor históricamente asediado por el accionar de los grupos armados.

El mandatario calificó el hecho como un «golpe contundente contra el narcoterrorismo», reafirmando la postura de mano dura y autoridad que prometió desde su posesión el pasado 7 de agosto.

El perfil del cabecilla neutralizado

Según la información revelada por el jefe de Estado, alias «Max Max» era una pieza clave en el engranaje de violencia de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’:

Rol estratégico: Fungía como el principal explosivista e instructor del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez.

Historial delictivo: Contaba con cerca de 10 años de trayectoria criminal. Era señalado como responsable directo de la muerte de múltiples miembros de la Fuerza Pública y de decenas de atentados terroristas contra la población civil.

Recompensa: Debido a su peligrosidad, el Estado colombiano ofrecía una recompensa que ascendía a los $500 millones de pesos por información que permitiera su captura o baja.

Un mensaje de autoridad a las estructuras ilegales

El anuncio oficial estuvo marcado por una advertencia directa por parte del presidente a los grupos armados ilegales que operan en el país. En su publicación, De La Espriella fue categórico frente a las consecuencias de atentar contra el Estado y la ciudadanía:

«Voy por todos. No habrá lugar donde puedan esconderse de la justicia y de nuestra Fuerza Pública. Quien atente contra la vida y la seguridad de los colombianos tendrá que responder», sentenció el jefe de Estado.

La caída de Castillo Cortés representa un alivio táctico significativo para la región del norte del Cauca y el sur del Valle, territorios que habían venido sufriendo escaladas de violencia a través de la instalación de artefactos explosivos. Este resultado operativo es un paso inicial en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno para recuperar el control territorial.