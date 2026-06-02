Resumen: Un centro estético fue cerrado en Bello durante un operativo de control en Las Cabañas. Las autoridades verificaron requisitos sanitarios y medidas de bioseguridad.

¡Les cayó la inspección! Cierran centro estético en Bello por hacer procedimientos sin cumplir la normativa

Las autoridades de Bello realizaron una jornada de inspección en varios establecimientos dedicados a servicios de estética facial y corporal en el barrio Las Cabañas, con el objetivo de verificar que estas actividades se desarrollen bajo las condiciones exigidas por la normativa sanitaria vigente.

Durante el operativo, un centro estético fue cerrado por incumplir los requisitos necesarios para la realización de procedimientos invasivos.

La intervención fue desarrollada de manera articulada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal de Bello.

Las visitas permitieron revisar aspectos relacionados con bioseguridad, condiciones sanitarias y documentación requerida para la prestación de este tipo de servicios.

Como resultado de las verificaciones, las autoridades ordenaron la suspensión de actividades de un centro estético donde, según la inspección, se realizaban procedimientos invasivos sin cumplir las condiciones establecidas para su funcionamiento. La medida busca prevenir riesgos que puedan afectar la salud de los usuarios.

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Durante la misma jornada también fue citado otro establecimiento que, de acuerdo con información preliminar, estaría desarrollando intervenciones similares. Sin embargo, al momento de la visita oficial el lugar permanecía cerrado, por lo que las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, señaló que estos operativos hacen parte de las estrategias implementadas para proteger a la comunidad.

La Alcaldía de Bello informó que este tipo de acciones continuarán en distintos sectores del municipio, buscando fortalecer la legalidad en los establecimientos y proteger la salud pública mediante el control permanente de los servicios ofrecidos a la comunidad.

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