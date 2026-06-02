Resumen: Un fatal accidente de tránsito en La Ceja, Antioquia, dejó un joven fallecido y otro herido de gravedad en la UCI tras chocar en moto contra una palmera.

Totazo de moto contra una palmera dejó un joven sin vida y otro luchando en la UCI en La Ceja

Un trágico accidente vial empañó la tranquilidad del Oriente antioqueño tras confirmarse el fallecimiento de un ciudadano y las graves heridas de su acompañante, tras chocarse contra una palmera.

El accidente se reportó en horas de la madrugada de este martes 2 de junio en la carrera 18, entre las calles 15 y 16 del municipio de La Ceja, convirtiéndose infortunadamente en el primer caso de fatalidad en las carreteras de esta localidad en lo que va corrido de la vigencia del año 2026.

Brigadas y unidades de los cuerpos de socorro de la población se desplazaron al lugar de los hechos para auxiliar a los dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta.

Tras los primeros auxilios en el asfalto, los afectados fueron remitidos de urgencia hacia las instalaciones de la Clínica San Juan de Dios, ingresando bajo pronóstico reservado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Lea también: Terror en Cauca: dron cargado con explosivos dejó varios niños heridos en medio de combates

Las hipótesis preliminares recopiladas por las autoridades de movilidad de La Ceja apuntan a que quien operaba la motocicleta perdió la estabilidad del automotor por razones en investigación, lo que ocasionó un violento choque contra el objeto fijo.

Agentes de tránsito de la municipalidad asumieron las funciones técnicas de policía judicial para recolectar el material probatorio y realizar la inspección del cadáver, mientras la Alcaldía local anunció un robustecimiento del Plan Local de Seguridad Vial para contener este tipo de siniestros tras el doloroso accidente.

Más noticias de Antioquia