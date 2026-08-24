Capturas en Andes y Rionegro por presunto abuso y violencia intrafamiliar

Resumen: Dos capturas en Antioquia se realizaron en Andes y Rionegro por presuntos delitos relacionados con abuso sexual y violencia intrafamiliar.

La Policía Nacional confirmó la captura de dos hombres requeridos por la justicia por hechos que afectan la integridad personal y la familia, en procedimientos adelantados en los municipios de Andes y Rionegro, Antioquia.

Los operativos fueron desarrollados por unidades de Investigación Criminal y de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, como parte de las acciones dirigidas a esclarecer delitos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

El primer procedimiento tuvo lugar en Andes, donde fue capturado por orden judicial un hombre investigado por el presunto delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado.

Según la investigación, estaría involucrado en hechos ocurridos durante 2025 en la zona urbana del municipio, relacionados con una adolescente de 13 años con discapacidad cognitiva.

De acuerdo con las autoridades, el señalado habría aprovechado la cercanía que mantenía con el entorno familiar de la menor para cometer presuntamente los hechos investigados.

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La segunda captura se realizó en Rionegro, donde otro hombre fue detenido por orden judicial por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada.

La investigación señala que habría ejercido presunta violencia psicológica contra su expareja, afectando también el entorno emocional de la hija de ambos, una niña de cuatro años. Los hechos más recientes que hacen parte del proceso corresponden a enero de 2025.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, que continuarán con las respectivas actuaciones dentro de cada proceso.

La Policía indicó que mantendrá las labores de investigación y coordinación con la Fiscalía para atender casos que involucren a niñas, niños, adolescentes y víctimas de violencia intrafamiliar, bajo el respeto por los derechos humanos y el debido proceso.

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