Inder Medellín cambió la ciclovía nocturna de la Avenida del Río por la Navidad

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) anunció ajustes en los horarios y recorridos de la Ciclovía nocturna, una estrategia de movilidad y recreación aprovechada por la ciudadanía, debido a la alta afluencia de visitantes que se espera en los alumbrados navideños de la ciudad.

A partir de este 1 de diciembre, la Ciclovía nocturna del corredor de la Avenida del Río cerrará oficialmente por el resto del año. Esta medida busca facilitar y abrir el espacio a los miles de peatones que se desplazarán para disfrutar de la decoración y el espectáculo luminoso de la temporada.

A pesar del cierre en el sector del Río, el Inder confirmó que el trayecto de la Ciclovía del Estadio continuará operando en su horario nocturno habitual, brindando una alternativa de movilidad y deporte hasta el próximo 23 de diciembre. Además, los horarios de operación durante los días dominicales y festivos se mantendrán vigentes hasta el 28 de diciembre.

La Alcaldía de Medellín invitó a la comunidad ciclista a programar sus recorridos con antelación y a consultar los canales oficiales del Inder para evitar contratiempos.

La capital antioqueña cuenta con 49 kilómetros de Ciclovía habilitados, lo que permite una amplia conexión entre corredores estratégicos como El Río y El Poblado. Esta infraestructura ha demostrado ser vital para la movilidad sostenible y el bienestar ciudadano.

Según cifras del Inder, la estrategia ha sido altamente aprovechada, con una asistencia mensual promedio superior a las 97.000 personas.

El mes de junio fue el periodo de mayor afluencia este año, registrando 161.000 participantes en actividades recreativas, deportivas y de movilidad. La alcaldía reitera su compromiso con el uso de la Ciclovía como un espacio que beneficia la salud, el bienestar y la apropiación del espacio público.

