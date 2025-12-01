Resumen: La Fiscalía acusa formalmente a William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, por su participación clave en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, imputándole homicidio agravado y concierto para delinquir.

¡Cayó ‘El Hermano’! La Fiscalía acusa a un nuevo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Fue el campanero clave

La Fiscalía General de la Nación ha radicado formalmente un escrito de acusación contra William Fernando, conocido con el alias de ‘El Hermano’, por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio.

La decisión del ente acusador se sustenta en una sólida base de elementos materiales probatorios que vinculan a William Fernando con la planeación, la vigilancia y el apoyo logístico de la operación criminal.

Según la investigación, alias ‘El Hermano’ participó activamente en reuniones preparatorias del atentado junto a Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’, otro de los presuntos articuladores y líder de la banda criminal.

La Fiscalía detalló el rol específico de William Fernando el día del asesinato. El acusado se habría ubicado estratégicamente en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, el lugar exacto del ataque. Su función era la de ‘campanero’ o seguridad perimetral, crucial para garantizar que el crimen se ejecutara sin contratiempos.

Una vez consumado el atentado, este sujeto fue el encargado de facilitar la huida de varios de los implicados, trasladándolos hacia un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe. Adicionalmente, la Fiscalía estableció que alias ‘El Hermano’ habría vendido uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar el asesinato, buscando desviar la trazabilidad de las comunicaciones y confundir la investigación.

Durante una audiencia reservada, la fiscal del caso enfatizó que el crimen fue ejecutado por una organización criminal con una estructura definida y roles preasignados para “ejecutar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la República, en ejercicio de sus funciones y precandidato presidencial”.

El ente acusador confirmó que se utilizó un arma de fuego tipo pistola Glock, modificada para aumentar su letalidad, junto con vehículos y motocicletas como medios de apoyo.

En el escrito de acusación, la Fiscalía atribuye a William Fernando la presunta responsabilidad en cinco graves delitos: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento o destrucción de material probatorio.

Con esta nueva acusación, la investigación ya vincula a un total de nueve personas, incluyendo a Simeón, alias El Viejo, señalado como el presunto intermediario entre los determinadores y el grupo que ejecutó el atentado.

