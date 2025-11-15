Resumen: Medellín celebrará los 41 años de sus ciclovías con un ciclopaseo nocturno de 19.9 km el 17 de noviembre. Participación gratuita y sin inscripción previa.

¡No se lo pierda! Medellín conmemora 41 años de ciclovías con un gran ciclopaseo nocturno

Medellín se prepara para una noche deportiva y recreativa con motivo de la celebración de los 41 años de las ciclovías, una tradición que ha acompañado por décadas a miles de ciudadanos.

Para conmemorar esta fecha, la Alcaldía anunció un gran ciclopaseo nocturno que se realizará el próximo lunes 17 de noviembre, con punto de encuentro, salida y llegada en la plazoleta de la estación Estadio del Metro.

La actividad iniciará a las 7:30 p.m., cuando los participantes podrán reunirse, estirar y recibir recomendaciones del equipo del Inder.

La salida oficial será a las 8:00 p.m., momento en el que los asistentes iniciarán un recorrido aproximado de tres horas, con un trayecto de 19.9 kilómetros que presenta un grado de dificultad tres en una escala de uno a cinco, ideal para personas con un nivel intermedio de experiencia en la bicicleta.

El ciclopaseo es completamente gratuito y no requiere inscripción previa, lo que facilita la participación de familias, grupos de amigos y aficionados al deporte.

La Alcaldía de Medellín recordó que para garantizar una experiencia segura es indispensable llevar la bicicleta en óptimas condiciones, utilizar casco y demás elementos de protección, portar documento de identidad y atender las indicaciones del personal de ciclovías del Inder durante toda la ruta.

La invitación busca fortalecer la cultura del deporte, la movilidad sostenible y la apropiación del espacio público, resaltando el papel histórico que las ciclovías han tenido en Medellín como escenario de actividad física, encuentro comunitario y promoción de hábitos saludables.

Con esta jornada especial, la ciudad reafirma su compromiso con el bienestar, la recreación y el deporte al aire libre, celebrando más de cuatro décadas de un programa emblemático para la ciudadanía.

