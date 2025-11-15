Con éxito finalizó la ‘Escuela de Talentos’ de Taekwondo en Bogotá, impulsando a 119 jóvenes promesas

Resumen: La 'Escuela de Talentos' de Taekwondo, un programa de cinco días liderado por el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC), culminó exitosamente este jueves 13 de noviembre en Bogotá, reuniendo a 119 jóvenes promesas (categorías alevín y cadete) de 11 departamentos para potenciar sus habilidades técnico-tácticas y físicas. Durante el encuentro, que contó con el apoyo de la Federación Colombiana de Taekwondo, los participantes mostraron un avance significativo y vivieron una emocionante jornada final con combates simulados de competencia oficial, consolidando este proyecto como un espacio fundamental para el desarrollo deportivo en las primeras etapas del Taekwondo en Colombia.
Tras cinco intensos días de aprendizaje y desarrollo, la ‘Escuela de Talentos’ de Taekwondo culminó exitosamente este jueves 13 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá.
El programa, liderado por el Ministerio del Deporte con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano (COC), reunió a 119 jóvenes promesas de la disciplina, provenientes de 11 departamentos del país.
El encuentro se centró en potenciar las habilidades de los deportistas, divididos en categorías alevín (hasta 11 años) y cadete (12 a 15 años), además de sus respectivas divisiones de peso.
Desde el primer día, los participantes mostraron un avance significativo en sus habilidades motrices generales y específicas, así como en las habilidades deportivas aplicadas.
La jornada final se vivió con gran emoción gracias a un ejercicio que simuló la realidad de una competencia oficial.
Los jóvenes se enfrentaron en combates utilizando la indumentaria completa y el sistema electrónico de seguimiento, poniendo en práctica todo lo aprendido en una experiencia clave para su formación.
El programa contó con el invaluable apoyo de la Federación Colombiana de Taekwondo, cuyos expertos brindaron fundamentación técnico-táctica y preparación física.
Además, se ofrecieron charlas formativas dirigidas a entrenadores y delegaciones, haciendo énfasis en el desarrollo personal de los atletas.
La clausura contó con la presencia de figuras destacadas del Taekwondo nacional, como los atletas de la Selección Colombia Andrea Ramírez, Daniel Ramírez, y Danna Ramírez, así como el presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo, Cito René Forero.
La ‘Escuela de Talentos’ se consolida como un proyecto fundamental del Ministerio del Deporte y el COC, generando espacios valiosos para las primeras etapas del desarrollo deportivo en Colombia.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.