Con éxito finalizó la ‘Escuela de Talentos’ de Taekwondo en Bogotá, impulsando a 119 jóvenes promesas

Tras cinco intensos días de aprendizaje y desarrollo, la ‘Escuela de Talentos’ de Taekwondo culminó exitosamente este jueves 13 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Bogotá.

El programa, liderado por el Ministerio del Deporte con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano (COC), reunió a 119 jóvenes promesas de la disciplina, provenientes de 11 departamentos del país.

El encuentro se centró en potenciar las habilidades de los deportistas, divididos en categorías alevín (hasta 11 años) y cadete (12 a 15 años), además de sus respectivas divisiones de peso.

Desde el primer día, los participantes mostraron un avance significativo en sus habilidades motrices generales y específicas, así como en las habilidades deportivas aplicadas.

La jornada final se vivió con gran emoción gracias a un ejercicio que simuló la realidad de una competencia oficial.

Los jóvenes se enfrentaron en combates utilizando la indumentaria completa y el sistema electrónico de seguimiento, poniendo en práctica todo lo aprendido en una experiencia clave para su formación.

El programa contó con el invaluable apoyo de la Federación Colombiana de Taekwondo, cuyos expertos brindaron fundamentación técnico-táctica y preparación física.

Además, se ofrecieron charlas formativas dirigidas a entrenadores y delegaciones, haciendo énfasis en el desarrollo personal de los atletas.

La clausura contó con la presencia de figuras destacadas del Taekwondo nacional, como los atletas de la Selección Colombia Andrea Ramírez, Daniel Ramírez, y Danna Ramírez, así como el presidente de la Federación Colombiana de Taekwondo, Cito René Forero.

La ‘Escuela de Talentos’ se consolida como un proyecto fundamental del Ministerio del Deporte y el COC, generando espacios valiosos para las primeras etapas del desarrollo deportivo en Colombia.

