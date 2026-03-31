Resumen: Capturado alias ‘El Apóstol’, presunto responsable de extorsionar a una víctima por cientos de millones de pesos y de atacar una vivienda con una granada en Bogotá.

Cae alias ‘El Apóstol’: lo señalan de extorsión y ataque con granada en Bogotá

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias ‘El Apóstol’, presunto integrante de una estructura criminal con injerencia en San José del Guaviare.

El operativo fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y se materializó en el municipio de Güepsa, donde el señalado intentaba evadir a las autoridades.

La investigación, que se extendió durante cuatro meses, inició tras la denuncia de una víctima que desde julio de 2025 venía recibiendo llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían el pago de $500 millones de pesos, bajo amenazas contra su vida y la de su familia. En medio de la presión, el afectado alcanzó a entregar cerca de $14 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘El Apóstol’ no solo estaría vinculado a este caso de extorsión, sino también a un ataque con explosivos ocurrido el 30 de noviembre de 2025 en el sector de Mandalay, en la localidad de Kennedy. En ese hecho, habría lanzado una granada contra una vivienda, causando daños materiales.

Lea también: Ataque con drones deja dos soldados heridos en Jamundí, Valle del Cauca

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las investigaciones indican que el capturado obtenía información de sus víctimas a través de redes sociales y consultas en bases de datos, con el fin de identificar sus bienes y rutinas para ejercer presión.

Tras su judicialización, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de terrorismo, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones.

Más noticias de Bogotá