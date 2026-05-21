Congo sigue en firme para el Mundial, aunque cancelaron su concentración en Kinshasa

Resumen: El CDC de Estados Unidos impuso un veto de entrada por 30 días a cualquier persona que haya estado en el Congo en las últimas tres semanas, situación que afectará a los aficionados y el personal administrativo que se encontraba en el Congo

Minuto30.com .- De momento, la Federación Congoleña solo canceló la primera etapa de su preparación que se iba a llevar a cabo en Kinshasa (capital de la RDC). Esta etapa incluía tres días de entrenamientos y una ceremonia de despedida con los aficionados.

La decisión se tomó por extrema precaución tras la declaración de emergencia sanitaria internacional por parte de la OMS ante un brote de la variante Bundibugyo del ébola en el este del país.

La participación del Congo en el Mundial sigue en firme. El partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo, programado para el 23 de junio en Guadalajara (México), se jugará tal cual estaba planeado.

La razón principal es que la gran mayoría de los 26 convocados del Congo, incluyendo a figuras de la Premier League como Yoane Wissa (Newcastle) y Axel Tuanzebe (Burnley), juegan fuera del país centroafricano. Al estar radicados en Europa, no viajarán a territorio congoleño, evitando así cualquier exposición al virus.

El nuevo itinerario y las restricciones

Para evitar riesgos, el equipo africano se reunirá y realizará su campamento completo en Europa. Los amistosos programados contra Dinamarca (3 de junio en Bélgica) y contra Chile (9 de junio en España) continúan en pie.

El CDC de Estados Unidos impuso un veto de entrada por 30 días a cualquier persona que haya estado en el Congo en las últimas tres semanas. Como el plantel y el cuerpo técnico del Congo llevan semanas entrenando en Europa, no estarán sujetos a esta prohibición y podrán volar directo a su sede en Houston (EE. UU.) hacia el 11 de junio.

Quienes sí sufrirán el impacto de estas restricciones serán los aficionados y el personal administrativo que se encontraba en el Congo, quienes muy probablemente no puedan viajar a Norteamérica para presenciar los partidos por temas de seguridad global.

En resumen, la alerta sanitaria es real y delicada en su país, pero deportivamente hablando, los «Leopardos» llegarán blindados y listos para competir contra la «Tricolor».