¡Visiblemente desmejorado! «Ivan Mordisco» reaparece tras bombardeos del ejército y amenaza a «medio mundo»

Minuto30.com .- Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, máximo cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, reapareció en un video grabado desde las «montañas de Colombia» con una serie de fuertes advertencias. En un contexto de escalada de violencia y rechazo a los operativos militares recientes, el líder narcoguerrillero lanzó amenazas directas al Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares y varios medios de comunicación.

La declaración más preocupante del líder disidente se centró en la interferencia en el escenario político. Mordisco afirmó que su grupo había intentado, sin éxito, que el proceso electoral de 2026 «tuviera los menores traumatismos posibles». Sin embargo, ante lo que calificó como una «avanzada guerrerista» por parte del Estado, anunció que su organización asumirá una postura de «defensa de los territorios» y de sus propias «determinaciones políticas», sugiriendo una posible afectación a los próximos comicios.

El mensaje de las disidencias también incluyó un rechazo frontal a las acciones militares, en particular a los bombardeos que han resultado en la muerte de combatientes y de menores reclutados. El cabecilla argumentó que Colombia «no necesita reformas sino cambios estructurales», y desestimó las acusaciones de reclutamiento forzado, asegurando que el «único reclutamiento forzado» es la exclusión de oportunidades para los jóvenes por parte del sistema político.

Uno de los puntos más graves de la reaparición fue la advertencia explícita contra los periodistas y medios de comunicación. El líder guerrillero los señaló, sin presentar ninguna prueba, de «recibir sueldo de inteligencia militar». Además, escaló la amenaza al afirmar que «el pueblo o las FARC EP podemos hacerles juicios por su actuar», una velada referencia a la posible instalación de tribunales ilegales contra civiles y profesionales de la prensa.

En síntesis, la reaparición de «Iván Mordisco» en un video cargado de acusaciones y advertencias subraya la tensión entre el Gobierno y el EMC, poniendo en alerta a la opinión pública sobre las intenciones del grupo armado de influir en el proceso democrático y de intensificar la guerra en los territorios donde tienen presencia de cara a las elecciones de 2026.

