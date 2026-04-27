¡Niño herido en medio del conflicto! Disparos en retén ilegal agravan crisis en Briceño

Resumen: Niño de 13 años resulta herido en Briceño en medio de retén ilegal y crisis de orden público en Antioquia.

La crisis Briceño continúa agravándose en el norte de Antioquia tras un nuevo hecho violento que dejó a un menor de edad herido en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales.

El caso se registró en zona rural de este municipio, en un contexto marcado por desplazamientos recientes y tensión en varias veredas.

Según información preliminar, un niño de 13 años resultó lesionado con arma de fuego cuando se movilizaba junto a su padre por la vereda El Orejón.

Al parecer, ambos se encontraron con un retén ilegal instalado por integrantes de un grupo armado, situación que habría desencadenado disparos en el lugar.

El menor se dirigía hacia un centro asistencial debido a una lesión previa, cuando ocurrió el ataque. Tras lo sucedido, fue trasladado inicialmente a un hospital cercano y posteriormente remitido a Medellín para recibir atención especializada, debido a la gravedad de sus heridas.

Este nuevo episodio se suma a la crisis Briceño, donde en los últimos días se han reportado desplazamientos masivos de comunidades rurales por enfrentamientos entre estructuras ilegales.

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Además del impacto en la población civil, la situación ha generado presión sobre las autoridades locales. Funcionarios han denunciado amenazas, lo que ha dificultado el ejercicio institucional en el municipio. Organismos de control han emitido alertas sobre el deterioro del orden público y la necesidad de acciones urgentes.

Mientras tanto, desde el ámbito regional se insiste en el fortalecimiento de la presencia estatal en la zona, con el fin de contener la violencia y garantizar la protección de las comunidades afectadas.

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