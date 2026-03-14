Resumen: Choque múltiple en la vía La Pintada – La Felisa dejó una persona lesionada y generó congestión en este corredor del suroeste antioqueño.

Choque múltiple sacudió la vía La Pintada – La Felisa: hay congestión y una persona lesionada

Un accidente múltiple en la vía La Pintada – La Felisa generó alarma entre conductores y autoridades en la mañana de este 14 de marzo, luego de que varios vehículos se vieran involucrados en un fuerte siniestro vial registrado en este importante corredor del suroeste antioqueño.

El choque múltiple en la vía La Pintada – La Felisa ocurrió a la altura del kilómetro 100, aproximadamente a cinco kilómetros del municipio de La Pintada, en la carretera que conecta con Manizales y el Eje Cafetero.

Tras el reporte del accidente múltiple, organismos de emergencia y personal vial se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Unidades del cuerpo de bomberos del municipio de La Pintada participaron en las labores de atención del incidente y verificación del estado de las personas involucradas.

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Según los primeros reportes, una persona resultó lesionada, aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su estado de salud.

El siniestro también provocó congestión vehicular en este tramo de la carretera, uno de los corredores más transitados de la región, ya que conecta el suroeste de Antioquia con el Eje Cafetero y el departamento de Caldas.

Las autoridades de tránsito indicaron que se adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, mientras continúan las labores de control del tráfico y atención de la emergencia.

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